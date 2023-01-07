Dursun Özbek'ten Kadıköy kararı

8 Ocak Pazar günü Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Sarı kırmızılı yönetimin Kadıköy'e gidip gitmeyeceği merak konusuydu. Dursun Özbek ve ekibi derbi öncesi kararını verdi.

Özbek ve yöneticiler tam kadro protokol tribününde oturup Okan Buruk ve oyuncularını bu zorlu maçta yalnız bırakmayacak.

TARAFTAR YOK. YÖNETİM VAR

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde deplasman yasağı uygulanacak. Konuk sarı kırmızılı takımın taraftarı statta yer almayacak.