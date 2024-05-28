CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘büyük emekliler mitingi’nde şöyle dedi:

-“Sayın Erdoğan’a, Sayın Bahçeli’ye bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde, 15’ini yapacağız, el birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız?”

21,5 yıldır analarının ak sütü gibi helal olan maaş hakları ile emeklilerin ve emekçilerin emeklilik haklarını çalan Recep Tayyip Erdoğan mı Devlet Bahçeli mi bu 15 maddeyi uygulayacak?

Rüyamda görsem inanmam…

Mitingde Özel’in en çarpıcı sözleri şöyleydi:

-“CHP iktidarının ilk seçim vaadini açıklıyorum. Bir an önce yasal düzenlemeler tamamlanıp emekli maaşı ilk önce asgari ücrete, 2 yıl sonra da 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır."

CHP’deki yeni yapılanmaya göre “gölge kabine” açıklandı:

Büyük emekliler mitinginde 16 milyon emekli ile 32 milyon emekçiye, beklerdim ki Özgür Özel şunu açıklasın:

-Sosyal Güvenlik reformu yapacağız.

Gölge kabineyi açıklarken Özel şu iddiayı ortaya koymuştu:

-“Biz Türkiye’yi bundan sonra böyle yönetmeye talibiz.

Bundan sonra bu güçlü, sağlam takım CHP’nin siyasetini milletimize anlatacak. Muhabirlerin bakandan sonra ikinci telefon açtığı kişi olacaklar. Hedefimiz budur.”

Geleceğin emeklilerinin, bugünkü emeklilerin düştüğü duruma düşmemesi için CHP yasal düzenlemeler için bir an evvel çalışmaya başlamalı.

Bazı örnekler vereyim:

-Yargı reformu,

-Sosyal güvenlik reformu,

-Eğitim reformu,

-Medya reformu,

-Vergi reformu,

-Sağlık reformu,

-Sosyal yardım reformu,

-Şeffaflık reformu,

-Tarım reformu yasa teklifleri hazırlanmalı.

Seçimlere 5 kala bu işler yapılırsa gölge kabine bilsin ki vatandaş, “seçim vaadi” olarak değerlendirir ve umursamaz.

Bu reform paketleri hazırlanıp 2028 seçimlerine kadar vatandaşlara bıkıp usanmadan her zeminde anlatılmalı ki CHP’nin iktidar yolu açılsın.

Gölgede kalan gölge kabine yerine aktif çözüm üretsin ve adı da şöyle olsun:

*“CHP kabinesi.”