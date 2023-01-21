Google verileri açıkladı. 2022’de en çok merak edilen isimler

Arama motoru Google 2022 yılının arama verilerini paylaştı.

Türkiye'de en çok neler aratıldığı paylaşılırken en çok aratılan ünlü isimlerde belli oldu.

Google Türkiye de sosyal medya hesabından 2022 yılında en çok merak edilen isimleri paylaştı.

İŞTE O LİSTE:

Icardi

Mertens

Joao Pedro

Dele Alli

Maxi Gomez

Google Türkiye’nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

Google Year in Seach 2022 sonuçlarına göre en çok merak edilen isimler:

Icardi

Mertens

Joao Pedro

Dele Alli

Maxi Gomez.

En çok merak edilen isimlerin çoğunluğunun futbolcular olması ise dikkatlerden kaçmadı.