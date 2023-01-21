21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Google verileri açıkladı. 2022’de en çok merak edilen isimler

Google verileri açıkladı. 2022’de en çok merak edilen isimler

Google Türkiye, 2022 yılında en çok merak edilen ve aratılan isimleri açıkladı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 09:35
Takip Et

Google 2022’de en çok merak edilen isimleri açıkladı

Google verileri açıkladı. 2022’de en çok merak edilen isimler
+
Aa
-

Arama motoru Google 2022 yılının arama verilerini paylaştı.

Türkiye'de en çok neler aratıldığı paylaşılırken en çok aratılan ünlü isimlerde belli oldu.

Google Türkiye de sosyal medya hesabından 2022 yılında en çok merak edilen isimleri paylaştı.

İŞTE O LİSTE:

Icardi

Mertens

Joao Pedro

Dele Alli

Maxi Gomez

Google Türkiye’nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

Google Year in Seach 2022 sonuçlarına göre en çok merak edilen isimler:

Icardi

Mertens

Joao Pedro

Dele Alli

Maxi Gomez. 

En çok merak edilen isimlerin çoğunluğunun futbolcular olması ise dikkatlerden kaçmadı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
1
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
2
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
3
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı
4
﻿Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı
﻿Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
5
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
6
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
7
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿ODTÜ'de 17 öğrenci topluluğunun faaliyetleri yasaklandı
﻿ODTÜ'de 17 öğrenci topluluğunun faaliyetleri yasaklandı
﻿ODTÜ'de 17 öğrenci topluluğunun faaliyetleri yasaklandı
﻿Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 59'a çıktı
﻿Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 59'a çıktı
﻿Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 59'a çıktı
﻿Ege'de kaçak göçmen sayısı düştü. Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı
﻿Ege'de kaçak göçmen sayısı düştü. Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı
﻿Ege'de kaçak göçmen sayısı düştü. Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı
﻿Kayseri’de feci kaza
﻿Kayseri’de feci kaza
﻿Kayseri’de feci kaza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.