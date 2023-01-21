Google'ın yeni işletim sistemi. Android 13 bomba gibi geliyor

Google'ın yeni işlemcisi Android 13'e güncelleme geliyor. Şirketin en son çıkarttığı mobil işletim sistemi, şimdiden Android telefonların yüzde beşinden fazlasında yüklü durumda. Android 12 ise son beş ayda pazar payını ciddi şekilde arttırdı.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Android 13 Ağustos ayında kullanıma sunulduğunda, ilk olarak Google'ın Pixel telefonlarına özel çıkış yaptı. Android 12, Ağustos ayında olan bir önceki güncellemede (Android 13'ün lansmanından hemen önce) genel Android pazar payının yüzde 13,5'ine sahipti.

O zamandan beri, bu sayı yüzde 18,9'a yükselirken, Android 11 yüzde 27'den yüzde 24,4'e düştü. Sürüm 10 ve 9 da önemli kullanıcı tabanlarını korumaya devam etmeyi sürdürüyorlar.

Android geliştirme ekibi, 13'ün ilk çıkışından bu yana çok sayıda özellik ve güncelleme sundular. Ayrıca Google ve Windows, Android ve Windows 11 arasındaki bağlantıyı genişletmek için de bazı ortaklıklar kurdu.