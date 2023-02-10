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Android 14’le gelen yenilikler ortaya çıktı. Geliştirici önizleme yayınlandı

Google, Android 14’ün ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Gelen yenilikler de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:07
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Google Android 14'ün yeniliklerini duyurdu

Android 14’le gelen yenilikler ortaya çıktı. Geliştirici önizleme yayınlandı
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Google’ın Android 14 Developer Preview 1 ile getirdiği yenilikler, yeni özellikler belli oldu.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Android 14 geliştirici önizleme sürümü ile çoğunlukla uygulamalara yönelik iyileştirmelere ve uygulama davranışlarına odaklanıyor. Android’in son sürümlerinde olduğu gibi Google uyumluluğa öncelik veriyor. Bu, uygulamaya dönük değişikliklerin çoğunun isteğe bağlı olduğu anlamına geliyor.

Android 14, geliştiricilerin akıllı telefonlar, katlanabilir cihazlar, tabletler veya Chromebook’lar gibi Android üzerinde çalışan tüm cihazlar için düzenler oluşturmasını kolaylaştıran ek API’ler ve belgeler sunuyor. Google, geliştiricilere uygulamalarının farklı cihazlarda ne kadar iyi performans göstereceğini ölçmeleri için kolay bir yol sağlayan geniş ekran uygulama kalite kontrol listelerini güncellediğini belirtti.

UYGULAMA KLONLAMA

Android 14, uygulama klonlama özelliğini getiriyor. Birçok OEM/üçüncü taraf uygulaması bu işlevi zaten sunuyor, ancak Google'ın Android 14'te yerleşik olarak sunması güzel.

PİL ÖMRÜ

Google, Android 14 ile bekleme pil ömrünü iyileştirmeyi planlıyor. Android’in mevcut pil seviyesi veya uygulamalara bağlantı gibi belli durum değişikliklerini iletme yöntemi olan yerleşik yayın sisteminde ince ayarların yapılmasıyla elde edildiği biliniyor. Erişilebilirlik tarafında, Android 14 metin yakınlaştırma düzeyini %200’e çıkarıyor. Geliştiriciler, ayrıca her uygulamanın dil ayarları üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak.

EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Android 14’ün güvenlik mimarisindeki en büyük değişiklik, Google’ın eski Android sürümlerinde çalışan uygulamaların yüklenmesini engellemesi. Android 14’te artık SDK sürüm 22 veya daha eski sürümleri hedefleyen uygulamalar yüklenemeyecek, APK olarak da kurulamayacak.

Android 14 geliştirici önizleme (developer preview), Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5A 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için indirilmeye açıldı. Android 14 geliştirici sitesinde sistem görüntüsüne erişmek mümkün. Android 14’ün beta sürümünün Nisan ayında yayınlanması bekleniyor.

 

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