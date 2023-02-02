Tüm operatörler için telefonu aramalara kapatma nasıl yapılır?

Telefonlarda bulunan "aramaları kapatma" özelliğinin ismi, Android arayüzüne göre değişiyor. Çağrı veya arama kısıtlama adlarıyla bilinen özellik aktif edildiğinde dışarıdan gelen tüm aramalar operatör fark etmeksizin engelleniyor. Bu durumda arayan kişiye ”Aradığınız kişi şu anda görüşme kabul etmiyor, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” şeklinde bir mesaj gidiyor.

ARAMALARA KAPANMA ÖZELLİĞİNDE İNTERNET KULLANILABİLİR Mİ

Kullanıcılar, özellik aktifken internete girebiliyor. Sadece gelen aramalar değil, giden, giden uluslararası, dolaşımdayken giden ve dolaşımdayken gelen aramalar da engelleniyor. Telefonların menülerinde yer alan bu özellik, çok nadir de olsa eski cihazlarda bulunmayabilir. Böyle bir durumda da operatörlerin resmi web sitelerindeki çağrı kısıtlama kodlarını telefonun arama kısmına yazarak özelliği aktif hale getirilebiliyor.

ARAMALARA KAPAMA ÖZELLİĞİ NASIL AKTİF EDİLİR

Adım 1: Ayarlar‘ı açılır ve Kablosuz Bağlantı ve Ağlar sekmesine gidilir.

Adım 2: Alt kısımda "Başka ayar mı arıyorsunuz?" sorusunun hemen altında yer alan "Arama Ayarları" seçeneğine tıklanır.

Adım 3: "Operatör Arama Ayarları"ndan ”Diğer” seçeneğine tıklanır.

Adım 4: ”Arama Kısıtlama”, ”Çağrı Kısıtlama” ve ”Arama Engelleme” gibi adlarla gelebilen özelliğin üzerine tıklanılır.

Adım 5: Telefonu aramalara kapatma işlemi için açılan pencerede yer alan ”Tüm gelen aramalar” seçeneğine dokunulur. Çağrı engelleme şifresini girmek istenecektir. Daha önce değiştirilmediyse şifre ”1111”, ”0000” veya ”1234” olabilir. Ancak yanlış şifre uyarısı veriyorsa, müşteri hizmetleriyle iletişime geçilebilir.

Adım 6: Şifre doğru girildiğinde telefon dışarıdan gelen aramalara kapanacaktır. Aynı adımları izleyerek özelliği devre dışı bırakabilir ve cihazın aramalara yeniden açılması sağlanabilir.