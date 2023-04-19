Google Translate’in az bilinen özelliği ortaya çıktı

Google Translate ile ilgili az bilinen özellik açıklandı. İngilizce’den Türkçe’ye çevri ya da farklı dillerin çevriminde kullanılan Google Translate oldukça kolaylık sağlıyor.

Google Türkiye sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Google Translate ile ilglii az bilinen özelliği duyurdu.

Google Translate’de çevirileri daha kolay yapabilmek, farklı bir dili daha kolay konuşabilmek için sohbet özelliği devrede.

Translate’de yer alan görüşme özelliğini tıklayarak sesli bir şekilde çeviri yapılması istediğiniz bir kelimeyi ya da cümleyi söyleyebilirsiniz. Böylece hem hızlı bir şekilde sonuca ulaşmış olacaksınız hem de cümlenin nasıl okunduğunu işitmiş olacaksınız.

Google Türkiye’den yapılan paylaşım ise şu şekilde:

Translate’in mobildeki "sohbet" butonuna bas. Sırayla konuşma özelliği sayesinde karşındaki kişiyle daha akıcı konuş.