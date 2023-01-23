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Google’da 2022 yılında en çok aratılan neden sorguları ortaya çıktı

Google verilerine göre 2022 yılında en çok yapılan aramalarda ‘neden sorguları’ belli oldu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 08:46
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Google verileri ortaya çıktı. 2022 yılında en çok aratılan neden sorguları

Google’da 2022 yılında en çok aratılan neden sorguları ortaya çıktı
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Yeni yılla beraber Google 2022 yılının verilerini paylaşmaya başladı.

Google Türkiye’de zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yaparak verileri paylaşıyor.

2022 yılında Türkiye'de Google üzerinden en çok arama yapılan 'neden' sorguları da ortaya çıktı.

İşte ilk 10’un listesi:

1) Ben neden sevilmiyorum?

2) Ben neden bu kadar çirkinim?

3) Ben neden doğdum?

4) Ben neden dışlanıyorum?

5) Ben neden eziğim?

6) Ben neden ağlıyorum?

7) Ben neden böyleyim?

8) Ben neden yalnızım?

9) Ben neden yaşıyorum?

10) Ben neden evde kaldım?

Google Türkiye’nin paylaşımı:

EN ÇOK ARATILAN İSİMLER DE BELLİ OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de en çok aratılan ünlü isimler de açıklanmıştı.

Google Türkiye de sosyal medya hesabından 2022 yılında en çok merak edilen isimleri paylaşmıştı.

Google Türkiye’nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

Google Year in Seach 2022 sonuçlarına göre en çok merak edilen isimler:

Icardi

Mertens

Joao Pedro

Dele Alli

Maxi Gomez.

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