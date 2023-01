Google Takvim nasıl kullanılır? Özel günleri unutmak tarih oluyor

Google’ın hizmetlerinden biri olan Google Takvim (Google Calendar) uzantısı, Tüm Google destekli servisler ve cihazlar tarafından desteklenmesi nedeniyle her an her yerden tüm ajandaya ulaşmaya yardımcı olmaktadır.

GOOGLE TAKVİM’E TARİH EKLEME NASIL YAPILIR?

-Google Takvim'e açılır.

-Gmail ile hesabınıza giriş yapılır.

-Sol alt bölümde bulunan "Diğer takvimler" seçeneğine tıklanır.

-Açılan sayfadan "İlgi Çeken Takvimlere Göz At" seçeneğine tıklanır.

-Açılan sayfa istenildiği gibi şekillendirilir.

-Takvime ekleme yapılır.

-İşlem tamamlanmış olur.

GOOGLE TAKVİMLER’DEKİ TATİLLER SEKMESİ NEDİR

İlgi çeken takvimler arasındaki ilk kategori "Tatiller" kategorisidir. Bu kategoride hem bayramlar listeye eklenebilir.

Ayrıca ülkelerin milli bayramlarını görmek de mümkündür. Yaşadığınız yerdeki tüm tatiller bu bölümü kullanılarak takvime eklenebilir ve hiç birini kaçırmadan haberdar olunabilir.

Tatiller listesindeki öğelerin yanlarında yer alan "Önizleme" butonunu kullanılınca nasıl bir görünümle karşılaşılacağı da görülmektedir.

GOOGLE TAKVİM NASIL AJANDA OLARAK KULLANILIR

"Ajanda" butonuna tıklayarak takvim görüntüsünden ajanda görünümüne geçilebilir.

GOOGLE TAKVİMLERDE SPOR SEKMESİ DE YER ALIYOR

Spor sekmesi sayesinde futbol takımlarının oynayacağı maç tarihleri takip edilebilir.

TARİHTEKİ DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER DE GÖRÜLMEKTEDİR

Ayın Evreleri takvimi sayesinde ayın dört halini takvim üzerinde görülebilir, diğer takvimlerde ise yılın hangi günü olduğundan; hafta numaralarına, doğum günlerine, yahudi takvimine, yıldız tarihlerine ve yaşanılan şehirdeki güneş doğuş ve batış saatlerine de ulaşılabilmektedir.

Tüm takvim abonelikleri gerçekleştirildikten sonra, Google Takvim'in ana sayfasına dönebilir ve değişikliklerin aktifleştirildiği kontrol edilebilir.