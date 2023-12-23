Google Chrome'dan devrim gibi özellik. Anlık olarak sizi takip edip uyaracak

Dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru olan Google Chrome, güncelleştirmeleri ile kullanıcılarının güvenliğini zirve noktasına çıkarmaya devam ediyor.

Google kullanıcı şifrelerinin güvenliğini korumak için arka planda sürekli olarak çalışmasına karar verdiğini duyurdu. Bu sayede kullanıcı herhangi bir risk altına girdiğinde direkt olarak Google tarafından uyarılacak.

Bu sistemi kullanmak için kullanıcılar, sağ üst panelde üç noktalı seçeneğe tıklayıp, güvenlik kontrolü bölümüne doğrudan giriş yapabilecek.

Güvenlik kontrolü; gizliliği ihlal edilen şifrelere ek olarak potansiyel olarak zararlı Chrome eklentilerini tespit edecek. Ayrıca Google Chrome güncellemeleri yapılmadıysa da bir uyarı göreceksiniz. Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar, artık site izinleriyle ilgili bilgilendirmeler de alacaklar.