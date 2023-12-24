Google'dan müzik piyasasında devrim yaratacak özellik

Kullanıcı deneyimini her gün artıran teknoloji devi Google bu kez de ibresini müzik sektörüne çevirdi.

Sektöre yön verecek yeni bir uygulama üzerinde çalışan Google, yapay zeka ile güçlerini birleştirdi. Google’ın Music LM gibi projeleri, metin açıklamalarından esinlenerek müzik üretebilen yapay zeka yazılımlarının ne kadar ileri gittiğini ortaya koydu.

Telif hakkı konusunda bazı zorluklarla karşı karşıya kalınacağı düşünülen bu uygulama ile yapılan çalışmaların sadece yüzde 1'inde korsan altyapı oluşturulduğu belirtildi.

Şu an için genel kullanıcıya yayınlanmayan uygulama müziğin lisanslama sorunlarının çözülmesinden sonra tüm kullanıcılarla paylaşılacak.

Gerekli izinlerin alınması sonrasında ise bu alandaki teknolojik gelişmelerin hukuki ve etik çerçevelerle nasıl şekilleneceğini düşündürdü.

Google’ın Music LM’i piyasaya sürmesi öncesi de aynı amaçla kullanılan 6 uygulama bulunuyordu.

Bu uygulamaların listesi ise şu şekilde derlendi:

1. Sound Raw

2. Boomy

3. Jukebox

4. Melobytes

5. AIVA

6. AI Music Professional