2023'ün en iyi Google Chrome uzantıları açıklandı! Hepsi hayatınızı kolaylaştırıyor

Günümüzde internet deneyimini geliştiren ve erişilebilirliği artıran bazı eklentiler bulunmaktadır. SDN'de yer alan habere göre Google, bu eklentiler arasından iyilerini belirledi ve 2023'ün en iyi Google Chrome listesini açıkladı.

Peki 2023 yılının en iyi Google Chrome uzantıları hangileri oldu? İşte yapay zekanın damga vurduğu ve Google’ın açıkladığı o liste…

Scribe: Metinden yola çıkarak bir kılavuz oluşturur. Bu uzantı, yapay zeka destekli bir araç olarak iş süreçlerinizi belgeliyor.

DeepL Translate: Yapay zeka destekli çeviri uzantısı. DeepL Translate, kullanıcının metnini hızlı bir şekilde istenilen dile çeviriyor.

Quillbot: Özetleme ve hızlı yanıtlama için geliştirilmiş olan bu uzantıyla, birkaç dakikada e-posta oluşturabilmeniz mümkün.

Sider: Yan pencereden ChatGPT, Google Bard ve Claude gibi yapay zeka araçlarını kullanmanızı sağlar.

Teal: İş arama sürecini kolaylaştıran bir uzantı. Bütün iş başvurularınızı bir yerden takip edebilmenizi sağlar.

Transkriptor: Sesi metne çevirerek büyük kolaylık sağlıyor. Toplantılar sırasında iş notlarını bu yöntemler alabilirisiniz.

Bonjourr: Tarayıcı ana sayfasını daha detaylı düzenleyebilmenizi ve daha odaklı bir deneyim yaşamanızı mümkün kılar.

Speechify: Makaleleri, e-postaları ve PDF’leri metinden sese çevirir.

Equalizer: Dinlenen sesin kalitesini artırır. Ses kalitesini artırmak için daha hassas ses kontrolleri sunar.

Boxel 3D: Canınız sıkıldığında veya yorulduğunuzda basit oyunlara ulaşabilmenizi sağlar. Kullanıcıların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Coupert: İnternet üzerinden bir ürün satın almak istediğinizde kullanabileceğiniz bütün promosyon kodlarını listeler ve alışveriş yaparken otomatik olarak uygular.

CHROME UZANTILARI NEDİR?

Google Chrome uzantıları Google Chrome tarayıcısını değiştiren tarayıcı uzantılarıdır. Bu uzantılar, HTML, JavaScript ve Cascading Style Sheets gibi web teknolojileri kullanılarak yazılmıştır. Google Chrome Uzantıları, Google Chrome Uygulaması ile beraber Chrome Web Store'den indirilebilir. Şubat 2010 itibarıyla geliştiriciler tarafından 2,200'den fazla uzantı yayınlandı.