2023'ün en iyi Google Chrome uzantıları açıklandı! Hepsi hayatınızı kolaylaştırıyor

Kaynak: Haber Merkezi
2023'ün en iyi Google Chrome uzantıları açıklandı! Hepsi hayatınızı kolaylaştırıyor
2024'e kısa bir süre kala Google, 2023'ün en iyi Google Chrome uzantılarının listesini yayınladı. Listede, yapay zeka destekli araçlar öne çıktı.

Günümüzde internet deneyimini geliştiren ve erişilebilirliği artıran bazı eklentiler bulunmaktadır. SDN'de yer alan habere göre Google, bu eklentiler arasından iyilerini belirledi ve 2023'ün en iyi Google Chrome listesini açıkladı.

Peki 2023 yılının en iyi Google Chrome uzantıları hangileri oldu? İşte yapay zekanın damga vurduğu ve Google’ın açıkladığı o liste…

Scribe: Metinden yola çıkarak bir kılavuz oluşturur. Bu uzantı, yapay zeka destekli bir araç olarak iş süreçlerinizi belgeliyor.

DeepL Translate: Yapay zeka destekli çeviri uzantısı. DeepL Translate, kullanıcının metnini hızlı bir şekilde istenilen dile çeviriyor.

Quillbot: Özetleme ve hızlı yanıtlama için geliştirilmiş olan bu uzantıyla, birkaç dakikada e-posta oluşturabilmeniz mümkün.

Sider: Yan pencereden ChatGPT, Google Bard ve Claude gibi yapay zeka araçlarını kullanmanızı sağlar.

how-to-update-google-chrome.jpg

Teal: İş arama sürecini kolaylaştıran bir uzantı. Bütün iş başvurularınızı bir yerden takip edebilmenizi sağlar.

Transkriptor: Sesi metne çevirerek büyük kolaylık sağlıyor. Toplantılar sırasında iş notlarını bu yöntemler alabilirisiniz.

Bonjourr: Tarayıcı ana sayfasını daha detaylı düzenleyebilmenizi ve daha odaklı bir deneyim yaşamanızı mümkün kılar.

Speechify: Makaleleri, e-postaları ve PDF’leri metinden sese çevirir.

Equalizer: Dinlenen sesin kalitesini artırır. Ses kalitesini artırmak için daha hassas ses kontrolleri sunar.

google-chrome-yeni-surum-test.jpg

Boxel 3D: Canınız sıkıldığında veya yorulduğunuzda basit oyunlara ulaşabilmenizi sağlar. Kullanıcıların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Coupert: İnternet üzerinden bir ürün satın almak istediğinizde kullanabileceğiniz bütün promosyon kodlarını listeler ve alışveriş yaparken otomatik olarak uygular.

CHROME UZANTILARI NEDİR?

Google Chrome uzantıları Google Chrome tarayıcısını değiştiren tarayıcı uzantılarıdır. Bu uzantılar, HTML, JavaScript ve Cascading Style Sheets gibi web teknolojileri kullanılarak yazılmıştır. Google Chrome Uzantıları, Google Chrome Uygulaması ile beraber Chrome Web Store'den indirilebilir. Şubat 2010 itibarıyla geliştiriciler tarafından 2,200'den fazla uzantı yayınlandı.

İlgili Haberler
Google duyurdu. İşte Chrome tarayıcıya getirilen yeni özellikler
Google Chrome'dan devrim gibi özellik. Anlık olarak sizi takip edip uyaracak
Google Chrome güncellendi. Bakın artık nasıl görünecek
Google Chrome’a büyük güncelleme. İşte değişiklikler
Google Chrome'dan tasarım değişikliği
Son Haberler
Mersin Anamur’da passiflora hasadı başladı Yaşam
Mersin Anamur’da passiflora hasadı başladı
Engelli 3 çocuğu olan polise ‘İmamoğlu’ndan yardım aldın’ sürgünü Gündem
Engelli 3 çocuğu olan polise ‘İmamoğlu’ndan yardım aldın’ sürgünü
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Yaşam
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Alkollü sürücü caddeye çıkarken taksiye çarptı. Refüje ve direğe çarparak durabildi Gündem
Alkollü sürücü caddeye çıkarken taksiye çarptı. Refüje ve direğe çarparak durabildi
Bu yiyecekler zehre dönüşüyor. Mutfaklarımızda bu hatayı her gün yapıyoruz Gündem
Bu yiyecekler zehre dönüşüyor. Mutfaklarımızda bu hatayı her gün yapıyoruz
Ünlü rapçinin ölmeden önce son pozları ortaya çıktı. İşte 15 trajik son fotoğraf öyküsü Yaşam
Ünlü rapçinin ölmeden önce son pozları ortaya çıktı. İşte 15 trajik son fotoğraf öyküsü
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Spor
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu