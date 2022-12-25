Google’dan herkesi rahatlatacak 2 güncelleme. Düğmeye bastılar

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, 2 yeni özellikle kullanıcılarına yeni deneyimler sunmaya devam ediyor.

Teknolojioku.com'da yer alan bilgilere göre; Google, videolarda bulanıklaşması istenilen objeleri seçip bulanıklaştıramaya yarayan yeni bir özelliği kullanıcılara sunacağını duyurdu.

Google, nesneleri algılamak ve ekranda göründükleri anda bir bulanıklık uygulamak için makine öğrenimini kullanan, artık Github'da bulunan Magritte adlı dahili bir proje olarak tanımladı. Bu güncelleme ile artık plakalar, dövmeler ve benzeri rastgele nesneleri gizlenebilecek.

Teknoloji devi Google konuyla ilgili bir blogda şu ifadeleri kullandı:

Bu kod, özellikle daha fazla gizlilik güvencesi vermek isteyen video muhabirleri için oldukça kullanışlı" diye yazdı. "Bu açık kaynak kodunu kullanarak, kameramanlar bir videodaki nesneleri bulanıklaştırırken zamandan tasarruf edebilir.

Uzun adı "Fully Homomorphic Encryption (FHE) Transpiler" olan diğer kod ise, geliştiricilerin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere erişmeden şifrelenmiş veriler üzerinde hesaplamalar yapmasına olanak tanımak amacıyla oluşturuldu. Google bunun finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve devlet gibi sektörlere yardımcı olabileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Burada hassas verilerin işlenmesiyle ilgili güvenlik garantisi en yüksek öneme sahip.

Google, PET'lerin çoğunlukla akademik bir alıştırmadan sonra ana akıma girmeye başladığını belirtti. Beyaz Saray kısa süre önce teknolojiyi lanse etti ve "araştırmacılara, doktorlara ve izin verilen diğer kişilerin, verilerin tamamına erişmeden hassas verilerden içgörü elde etmelerine izin verecek" dedi. Google, hem ABD hem de Birleşik Krallık hükümetlerinin bu yıl mali suçlar ve halk sağlığı acil durumları etrafında PET çözümleri geliştirmek için bir yarışma düzenlediklerini söyledi.