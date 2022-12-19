Google o sorun da çözdü. Doktorların el yazısını okuyamama derdine son

donanimhaber'in techcrunch.com'dan derlediği habere göre; Bu sorun onlarca yıldır var ve birçok teknoloji firması sorunun çözümü için çalışmalar yapsa da herhangi bir başarı sağlanamadı. Şimdi ise bu sorunu çözmek için Google devreye girmiş durumda. Firma yaptığı bir sunumda yapay zeka ile bu kötü yazıların okunacağını belirtiyor.

Google, doktorların el yazısını okuyacak

Ancak şimdi Google, bu anlaşılmaz metinleri çevirmeye çalışıyor. Arama devi, Hindistan'daki yıllık konferansında doktorların el yazısını çözmek için eczacılarla birlikte çalıştığını duyurdu. Google Lens'te kullanıma sunulacak olan özellik, kullanıcıların reçetenin fotoğrafını çekmesine veya fotoğraf kitaplığından yüklemesine olanak tanıyacak.

Yapay zeka destekli görsel tarama sayesinde reçetede yazan ilaçlar uygulamada kullanıcıya gösterilecek. Ancak Google, bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma gireceğini açıklamaktan kaçındı. Öte yandan Google, dünya üzerinde en fazla Lens kullanıcısının Hindistan’da olduğunun da altını çizdi.

Google için Hindistan pazarı oldukça büyük bir öneme sahip. Google genellikle ilk uygulamalarını veya yeniliklerini burada kullanıma sunuyor. Firma halihazırda 100’den fazla Hint dilini kapsayan bir tümleşik model üzerinde de çalışmakta. Öte yandan Hindistan’ın düzenleyici kurumları ile Google’ın arasının son aylarda iyi olmadığını da belirtelim. Play Store politikaları nedeniyle Google, 113 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.