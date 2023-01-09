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Google’dan telefon kilitleriyle ilgili bomba özellik. Yalnızca bu yöntemle açılacak

Google, Active Unlock ile akıllı saat ve telefonu birleştiriyor. Telefonun kilidi yalnızca saat takılıyken açılacak.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 08:32
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Google’dan bomba özellik. Telefonun kilidi yalnızca saat takılıyken açılacak

Google’dan telefon kilitleriyle ilgili bomba özellik. Yalnızca bu yöntemle açılacak
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, akıllı saat ile telefon kilidini açmak çok daha güvenli hale geliyor. Google, CES 2023 fuarında Android telefonlar için önemli bir yeniliği açıkladı.

Google tarafından bir süre önce kullanıma açılan Smart Lock, yakınlarda akıllı saat gibi güvenilir bir Bluetooth cihazı olduğunda kullanıcıların telefonlarının kilidini açık tutmasına izin veriyordu. Ancak bu, akıllı saat takılmadığında bile telefonun açık kalmasına yol açıyordu.

Bu güvenlik sorununu çözmek için harekete geçen Google, Smart Lock’a fazladan bir güvenlik katmanı ekledi. Android 13 ile Active Unlock API desteğini kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların telefonlarının kilidini açık tutmak için, kimliklerini akıllı saat aracılığıyla doğrulamalarını gerektirecek. Yani telefonun kilidi yalnızca saat takılıyken açılacak.

Google Pixel Watch ile birlikte Watch Unlock olarak adlandırılan bu özellik, telefona 1. seviye güvenlik erişimi sağlayacak. Ayrıca yüz veya parmak iziyle kilit açma başarısız olduğunda yedek olarak kullanılabilecek.

Google’ın bu özelliği etkinlikte sergilemesi, yakın gelecekte erişime açılacağını gösteriyor.

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