Bu yasa Meclis'ten geçerse Google hepsine para ödeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Bu yasa Meclis'ten geçerse Google hepsine para ödeyecek
Dijital Telif Yasası'nın Meclis'ten geçmesi durumunda Google'ın içerik üreticilerine para ödeyeceği ortaya çıktı. Ödenecek olan paranın içerik üreticilerine ait olduğu için 'telif' adı altında yapılacağı söylendi.

Günlerdir konuşulan Dijital Telif Yasası, ABD'de 1998'den beri yürürlükte olarak biliniyor.

AB Ülkeleri'nde ise 2022'den itibaren uygulanmaya başlanan Dijital Telif Yasası, artık Türkiye’nin de gündemine girdi.

Dijital Telif Yasası teklifinin meclisten geçmesi durumunda Google’ın; Facebook, Instagram ve Twitter gibi dijital mecralarda içerik üreticilerine telif ücreti ödemek zorunda kalacağı aktarıldı.

‘GOOGLE İLE MASAYA OTURACAKLAR’

Türkiye'de Dijital Telif Yasası çalışmalarının hızlandığı bilinirken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamalarda Türkiye’de de Dijital Telif Yasası ile ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini aktardı. Yayman, “Bütçe görüşmelerinden sonra Google ile masaya oturulacak” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili Posta'dan Elif Bayram'a açıklamalarda bulunan Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, Türkiye’nin Dijital Telif Yasası için harekete geçtiğini söyledi. Sanlav, “Eğer bu yasa teklifi meclisten geçerse Google, Facebook gibi dijital mecralar içerik üreticilerine telif ücreti ödemek zorunda kalacak” açıklamalarında bulundu.

Sanlav ayrıca "Dünya, günde 6 saat 37 dakika internete bağlı kalırken; Türkiye 7 saat 24 dakika internette zaman harcıyor. Dünyanın sosyal medyada zaman geçirme oranı 2 saat 31 dakika olarak kaydedilirken Türkiye’de ise bu oran 2 saat 57 dakikayla dünya oranının çok üzerinde” istatistiğine de değindi.

Bu da içerik üreticilerinin daha fazla para kazanmasını sağlayabilir.

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