Google’ın eski CEO’sundan bomba açıklama. Yapay zekayı nükleer silahlara benzetti

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre Google eski CEO'su Eric Schmidt, verdiği bir röportajda yapay zeka teknolojileriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Schmidt, yapay zeka teknolojilerinin savaşlar üzerindeki etkisi için nükleer silah benzetmesi yaptı.

"YAPAY ZEKA ABD'NİN ÇİN'E KARŞI SİLAHLANMASINDA ETKİN ROL ALACAK"

Eric Schmidt'e göre yapay zeka teknolojileri, savaşlar konusunda yeni bir oyun kurucu olacak. Zira geliştirilen teknolojilerle tank gibi askeri araçların test çalışmaları bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor.

Ayrıca istihbarat toplama, arka uç yazılımları ve diğer askeri donanımlar da yapay zeka desteğine sahip olmaya başladı ve bu durum, ABD'nin Çin karşısındaki silah üstünlüğünü artıracak.

"Einstein, 1930'larda Roosevelt'e, savaşı değiştirebilecek yeni teknolojinin nükleer silahlar olduğunu söyleyen bir mektup yazdı. Bu mektup, çok doğruydu. Yapay zeka teknolojileri ile merkezi olmayan, dağıtılmış sistemlerin de o kadar güçlü olduğunu iddia ediyorum." şeklinde bir çıkış yapan Eric Schmidt, bu açıklaması ile nükleer silahlar ile yapay zekanın savaşları değiştirme gücü açısından aynı olduğunu söyledi.