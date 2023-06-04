Görevi Mehmet Şimşek’e devreden Nebati derin bir ‘Oh’ çekti

Kabinenin açıklanması sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki devir teslim töreninde çarpıcı anlar yaşandı. Görevi Mehmet Şimşek’e devreden Nureddin Nebati derin bir ‘Oh’ çekti.

Görevi Mehmet Şimşek’e devreden Nebati derin bir ‘Oh’ çekti

Seçimlerden sonra merakla beklenen yeni kabinenin dün itibarıyla belli olmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Nebati görevini devrederken 'oh' çekti.

NEBATİ: HİÇBİR ZORLUK KARŞISINDA ASLA YILMADIM

Nureddin Nebati'nin törende yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devraldığım Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu Sayın Mehmet Şimşek’e devretmek üzere buradayız. Ülkemiz ve dünya açısından kritik bir dönemde bana güven duyarak bu makamı teslim eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte çalışarak sürdürdüm. Attığımız her adım milletimizin ortak menfaatleri doğrultusunda ve bu makamın getirdiği sorumluluk duygusu ile atılmış adımlardır. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancı ile ilerlerken bizim için önemlisi milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta görev aldığımız her vazife milletimize hizmet sevdasıyla sürdürdüğümüz görevler olmuştur. Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak görev aldığım makamlarda yer almama nasip eden Rabbime hamdediyorum."

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