Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ilginç isteğiyle dalga geçtiler
Dilan Polat gözaltına alındıktan sonra bulunduğu yerin cildine iyi gelmediğini söyleyerek cilt bakımı ürünü istedi. Bu durum sosyal medyada gündem olunca bir sosyal medya kullanıcısı hazırladığı "Dilan Polat Gözaltı Kremi" ile tiye aldı
Dilan Polat gözaltına alındıktan sonra bulunduğu yerin cildine iyi gelmediğini söyleyerek cilt bakımı ürünü istedi. Bu durum sosyal medyada gündem olunca bir sosyal medya kullanıcısı hazırladığı "Dilan Polat Gözaltı Kremi" ile tiye aldı