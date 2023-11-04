Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adliyede birbirine girdi. Üzerine yürüdü

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı Salı günü gözaltına alınanj Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun adliye koridorlarında kavga ettiği ileri sürüldü.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Doğu'nun adliye koridorunda kardeşi Dilan Polat'a "Senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız" diyerek bağırdığı iddia edildi.

Bu sırada Doğu’nun Polat’ın üzerine yürüdüğü öne sürüldü.

SILA DOĞU KELEPÇEYİ ÇIKARDI

Öte yandan Sıla Doğu'nun polis otobüsüne bindikten sonra kolundaki kelepçeyi tek çırpıda çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Doğu'nun o anları ise saniye saniye görüntülendi.

NELER OLDU?

Güzellik merkezi ve bakım ürünleri firmaları sahibi Dilan Polat ve Engin Polat, bir süredir yaşadıkları lüks hayatla Türkiye’nin gündemindeydi. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) ve vergi müfettişlerinin hazırladığı rapor, şaşalı yaşamın perde arkasını ortaya çıkardı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine Polat çiftiyle ilgili soruşturma başlattı. “Resmi belgede sahtecilik” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” suçları kapsamında başlatılan soruşturmada Polat çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

Polis ve müfettişlerin incelmelerinde, şirket merkezlerindeki mali defterler, dijital kayıt cihazları ve çiftin telefonlarına savcılık kararıyla el konuldu.

GÖZALTI KARARI

İncelemeler devam ederken, Dilan, Engin Polat ve 12 kişi için gece gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın MASAK ön inceleme raporunda yer alan “Tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu, bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmiştir.” tespiti üzerine çıkarıldığı öne sürüldü.

Gözaltı sayısı 18’e çıktı. 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.