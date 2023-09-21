Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB, faiz politikasının değişmesinin ardından dördüncü kez toplanacak. TCMB, son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Beklentiler ve verilen mesajlar; sıkılaşmanın devam edeceği yönünde. Banka, son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırdı.

İKİNCİ KONUT ALIMINA DA KREDİ KISITLAMASI GETİRİLDİ

Banka politika sadeleşmesine de başladı. Bu süreçte seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları açıklandı. Tüketici ve taşıt kredilerinde büyüme oranları düşürüldü. İkinci konut alımına da kredi kısıtı getirildi.

POLİTİKA FAİZİNDE 7,5 PUANLIK TARİHİ ARTIRIMDAN SONRA BUGÜN NE OLACAK?

Kur korumalı mevduattan çıkışı destekleyen kararlar alınırken, TL mevduata geçiş hızlandı. Üretim, yatırım ve ihracat kredilerine ise destekler peş peşe açıklandı.

Banka en büyük sürprizi ise geçen ay yaptı. Politika faizinde 7,5 puanlık tarihi artırıma gitti. Böylece son 3 toplantıda faizler 16,6 puan arttı. Politika faizi yüzde 25'e çıktı. Yarın atılacak adım ise merak konusu. Bankanın, faiz artırım boyutunun yanı sıra karar metninde vereceği mesajlar da yakından izlenecek.

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