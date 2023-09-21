Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar İçişleri Bakanı’na da küfür etti

Editör: Osmancan EROK

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e sosyal medya hesabından hakaretler eden Kuveytli sözde yazar, bu sefer kendisi hakkında sosyal medyada, Atatürk ve Türk halkı için yaptığı birbirinden çirkin paylaşımlar nedeni ile suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya küfür etti.

Ali Yerlikaya’nın paylaşımı altına hakaret eden sözde Yazar’ın ifadeleri şu şekilde: “Yani benim adım Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri.

Biz ırkçılığı, bir Kuveyt vatandaşına saldırınızı kınıyoruz, siz ise dinimize, Peygamberimize, devletimize, şeyhlerimize hakaret ediyorsunuz, İçişleri Bakanı olduğunuz için sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz?

Ayakkabımı ağzına sokarsan kişisel bilgilerini ifşa ederek sana dava açarım, seni barbar p*ç”

NE OLMUŞTU?

Kuveytli bir yazar olan Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, sosyal medya hesabından Türk halkı ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanarak çirkin saldırılarda bulunmuştu.

Söz konusu çirkin ifadelere vatandaş ve muhalefet kanadından tepki yağmış, İYİ Parti, haddini aşan Arap yazar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ARAP CUMHURBAŞKANI

Sözde yazar Türkiye'de bir Arap Cumhurbaşkanının olmasını istemiş, sonra da Atatürk heykellerinin yıkılmasını dilemişti.

Aynı zamanda Ulu Önder Atatürk hakkında da çirkin ifadelerde bulunan sözde yazar, Türk pasaportunu da aşağılamıştı.