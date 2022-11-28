28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Altaylı taraftarlar 7 saat sonra stattan ayrıldı

Altaylı taraftarlar 7 saat sonra stattan ayrıldı

Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken Altaylı taraftarlar, yaklaşık 7 saat sonra polis eskortuyla stattan ayrıldı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 02:38
Takip Et

Göztepe Altay maçında çıkan olaylar sonrası Altaylı taraftarlar 7 saat statta bekledi

Altaylı taraftarlar 7 saat sonra stattan ayrıldı
+
Aa
-

Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. 

Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı.

Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

7 SAAT STATTA BEKLEDİLER

Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi. Maç, hakem tarafından 22. dakikadan itibaren tatil edildi. Maçın tatil edildiği dakikadan itibaren yaklaşık 7 saat statta bekleyen Altaylı taraftarlar, dışarıda kendilerini bekleyen otobüslere alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk eden siyah-beyazlı taraftarlara zırhlı polis araçları da eşlik etti. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
2
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
4
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
6
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
7
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿İzmir Valisi Köşger. Taraftarın tedavi süreci devam ediyor
﻿İzmir Valisi Köşger. Taraftarın tedavi süreci devam ediyor
﻿İzmir Valisi Köşger. Taraftarın tedavi süreci devam ediyor
﻿Altaylı taraftarlar 7 saat sonra stattan ayrıldı
﻿Altaylı taraftarlar 7 saat sonra stattan ayrıldı
﻿Altaylı taraftarlar 7 saat sonra stattan ayrıldı
﻿Altay kafilesi, stattan polis otobüsüyle ayrıldı
﻿Altay kafilesi, stattan polis otobüsüyle ayrıldı
﻿Altay kafilesi, stattan polis otobüsüyle ayrıldı
﻿Manisa'da yürekleri ağza getiren patlama
﻿Manisa'da yürekleri ağza getiren patlama
﻿Manisa'da yürekleri ağza getiren patlama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.