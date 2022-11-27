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  • İzmir derbisinde rezillik. İnanılmaz görüntüler. Sahaya giren taraftar Altay kalecisinin başında korner direğini kırdı

İzmir derbisinde rezillik. İnanılmaz görüntüler. Sahaya giren taraftar Altay kalecisinin başında korner direğini kırdı

Altay kalecisi Ozan Evrim Güvenç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 19:46
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Sahaya giren taraftar Altay kalecisinin başında korner direğini kırdı. İzmir derbisinde rezillik. İnanılmaz görüntüler

İzmir derbisinde rezillik. İnanılmaz görüntüler. Sahaya giren taraftar Altay kalecisinin başında korner direğini kırdı
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İzmir derbisinde kan döküldü. Spor Toto Birinci Lig'deki Göztepe Altay maçı bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçın 19. dakikasında Altay taraftarları, Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Bir taraftar yaralandı. 

Bu nedenle 2 ambulans sahaya girdi. Maç 22. dakikada durdu.

O sırada bir Göztepe taraftarları, korner bayrağını alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e arkadan yaklaşarak başına vurdu. Korner bayrağının direği parçalandı, kaleci de yerde kaldı.

Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı.

Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.

 

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hasan ali
27.11.2022 21:28
yazıklar olsun böyle taraftarada insanada  
 
Mehmet Ürkmez
27.11.2022 21:26
Kaleciye saldıran mahluk adam öldürmeye teşebbüsten en ağır cezayı almalı, göztepe ve Altay seyircisiz aç oynama cezası verilmeli. İzmir gibi medeni bir ilde bu olay hiç yakışmadı, yazıklar olsun!  
 
Kelaynak
27.11.2022 20:07
Bu memlekette insan denen varlığı tekrar ne zaman göreceğiz acaba?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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