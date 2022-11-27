İzmir derbisinde rezillik. İnanılmaz görüntüler. Sahaya giren taraftar Altay kalecisinin başında korner direğini kırdı

İzmir derbisinde kan döküldü. Spor Toto Birinci Lig'deki Göztepe Altay maçı bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçın 19. dakikasında Altay taraftarları, Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Bir taraftar yaralandı.

Bu nedenle 2 ambulans sahaya girdi. Maç 22. dakikada durdu.

O sırada bir Göztepe taraftarları, korner bayrağını alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e arkadan yaklaşarak başına vurdu. Korner bayrağının direği parçalandı, kaleci de yerde kaldı.

Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı.

Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.