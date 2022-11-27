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TFF'den Göztepe-Altay maçındaki olaylarla ilgili flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe-Altay maçındaki olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 22:58
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Göztepe ve Altay maçından sonra TFF'den flaş açıklama

TFF'den Göztepe-Altay maçındaki olaylarla ilgili flaş açıklama
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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İzmir’de Göztepe ile Altay arasında oynanan TFF 1. Lig karşılaşmasında yaşanan olayları ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz.

İzmir’in rekabet içindeki iki güzide kulübünün futbol sahasındaki mücadelesinin bir şölene dönüşmesi beklenirken; Fair Play ruhundan ve sporun birleştirici kültüründen nasibini almamış saldırganların, insan hayatını tehlikeye atan bu tip davranışları kesinlikle kabul edilemez.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaydan hemen sonra iki kulübün başkanlarını arayarak bilgi almış, Göztepe ve Altay camialarına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

Yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen karşılaşmada, bazı futbolseverlerin atılan işaret fişeği nedeniyle yaralanmış olmasının derin üzüntüsü içindeyiz. Yaralanan futbolseverlere acil şifalar dilerken, sahaya giren saldırganın şiddetine maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e de geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz.

Göztepe – Altay karşılaşmasıyla ilgili gerekli işlemler ve soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak olayın adli sürecinin de takipçisi olacağız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

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