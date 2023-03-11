Olaylı maçta kazanan çıkmadı

Karşılaşmanın 17. dakikasında Kvasina'nın şutunda Mesut Özdemir'e çarpan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Aksu, Mesut'un topa elle müdahale ettiğine karar verip Göztepe lehine penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kvasina'nın vuruşunda, kaleci Burak Öğür topu kurtardı.

36. dakikada Pendikspor yedek kulübesi önünden dışarı çıkan topu tutan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ile Göztepeli futbolcu İsmail Köybaşı arasında yaşanan gerginliğin ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Hakem Oğuzhan Aksu, Osman Özköylü ile İsmail Köybaşı ve itiraz eden Göztepe Teknik Direktörü Ekrem Dağ'ı kırmızı kartla cezalandırdı. Daha sonra VAR'da pozisyonu tekrar izleyen hakem Oğuzhan Aksu, İsmail Köybaşı'nın kırmızı kartını iptal ederek sarı-kırmızılı takımın oyuncusunu sarı kartla cezalandırırken, Göztepe'nin kaleci antrenörü Süha Özen'e kırmızı kart gösterdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Özcan Sultanoğlu, Ömer Lütfü Aydın

Göztepe: Arda Özçimen, Atınç Nukan, Mihojevic, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 85 Lukas Erhan Gottwalt), Yalçın Kayan (Dk. 82 Hikmet Çiftçi), Ngalina (Dk. 62 Loue), Palmer, İsmail Köybaşı, Mamah, Kvasina

Pendikspor: Burak Öğür, Erhan Kara, Tarık Tekdal (Dk. 61 Gökcan Kaya), Hasan Hatipoğlu, Erdem Özgenç (Dk. 45+7 Samet Asatekin), Kappel, Ahmed Ildız (Dk. 61 Aosman), Mesut Özdemir (Dk. 85 Görkem Bitin), Oğulcan Çağlayan (Dk. 61 Berkay Sülüngöz), Regattin, Thuram

Goller: Dk. 54 Ngalina (Göztepe), Dk. 90 Thuram (Pendikspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 38 Ekrem Dağ (Teknik direktör) ve Süha Özen (antrenör) (Göztepe), Dk. 38 Osman Özköylü (Teknik direktör) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Yalçın Kayan, Dk. 41 İsmail Köybaşı (Göztepe), Dk. 18 Mesut Özdemir, Dk. 45+4 Erdem Özgenç, Dk. 46 Kappel, Dk. 70 Aosman, Dk. 84 Hasan Hatipoğlu (Pendikspor)