﻿İzmir'de ekmeğe zam geldi

Milli Gazete'nin haberine göre, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir’de ekmek fiyatına artış ile ilgili bir araya geldi.

Haziran ayında son yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması yönünde bir görüş açıkladı. Ekmek artışıyla ilgili komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığı’na gönderildi.

Bakanlığın onayı sonrasında İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü. Ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edilmesi ile İzmir'de 210 gram ekmek yüzde 25 zamla 5 TL oldu.