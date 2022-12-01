1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İzmir'de ekmeğe zam geldi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısında, 210 gramı 4 TL'den satılan ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. İzmir’de ekmek fiyatları yüzde 25 zamlanarak 5 TL oldu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 07:30
Takip Et

Gramı ve fiyatı açıklandı. İzmir'de ekmeğe zam geldi.

İzmir'de ekmeğe zam geldi
+
Aa
-

Milli Gazete'nin haberine göre, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir’de ekmek fiyatına artış ile ilgili bir araya geldi.

Haziran ayında son yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması yönünde bir görüş açıkladı. Ekmek artışıyla ilgili komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığı’na gönderildi. 

Bakanlığın onayı sonrasında İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü. Ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edilmesi ile İzmir'de 210 gram ekmek yüzde 25 zamla 5 TL oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
1
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
2
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿İşte Uğur Dündar'ın yeni kanalı. Ekranlara geri dönüyor
3
﻿İşte Uğur Dündar'ın yeni kanalı. Ekranlara geri dönüyor
﻿İşte Uğur Dündar'ın yeni kanalı. Ekranlara geri dönüyor
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
4
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Milyarder kadının şirketine nasıl çöktüler? Bir uyuşturucu kaçakçısı bir istihbaratçı bir yüksek yargı mensubu. Barış Pehlivan açıkladı
5
﻿Milyarder kadının şirketine nasıl çöktüler? Bir uyuşturucu kaçakçısı bir istihbaratçı bir yüksek yargı mensubu. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Milyarder kadının şirketine nasıl çöktüler? Bir uyuşturucu kaçakçısı bir istihbaratçı bir yüksek yargı mensubu. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
6
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Beşar Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
7
﻿Beşar Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Beşar Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿İzmir'de ekmeğe zam geldi
﻿İzmir'de ekmeğe zam geldi
﻿İzmir'de ekmeğe zam geldi
﻿Boru Hatları Genel Müdürlüğü 40 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak
﻿Boru Hatları Genel Müdürlüğü 40 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak
﻿Boru Hatları Genel Müdürlüğü 40 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak
﻿Batman Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Batman Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Batman Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İbn Haldun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İbn Haldun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İbn Haldun Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.