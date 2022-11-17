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Canan Karatay peynir ekmek gibi tüketilen ilaçlardaki büyük tehlikeyi açıkladı

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı televizyon programında antidepresanlarla ilgili açıklamasında, “Antidepresanlar çok tehlikeli, müthiş bağımlılık yapıyor ve beynin biyolojisini bozuyor ve de intihara teşebbüsler burada oluyor. Antidepresanlar bunu yapıyor, cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:10
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Canan Karatay antidepresanlardaki tehlikeyi açıkladı. Canan Karatay'dan yemek açıklaması

Canan Karatay peynir ekmek gibi tüketilen ilaçlardaki büyük tehlikeyi açıkladı
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İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Hilal Özdemir’in yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına görüntülü bağlandı.

Prof. Karatay, “Saat 7’den sonra bir şey yememek lazım. Vücudumuza hücrelerimize doğal ve sağlıklı gerçek besin arz ettiğiniz zaman zaten acıkmıyoruz. Onun için acıkınca yiyin diyorum” dedi.

Karatay, yemeğin acıkınca yenmesi gerektiğini ve gece saatlerinde yemek yenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Karatay, antidepresanların da tehlikeli olduğunu vurguladı.

“ANTİDEPRESANLAR ÇOK TEHLİKELİ”

Hakan Ural’ın antidepresanların herkese yazılmasıyla ilgili sorduğu soruya ise Prof. Dr. Canan Karatay şu ifadeleri kullandı:

“Dün yeni bir çalışma geldi antidepresanların boş verilen ilaçlardan hiçbir farkı yok. Antidepresanların boş verilen kontrol ilaçlarından, binlerce hastada yapılmış bu ve hiçbir farkı olmadığı görüldü. Antidepresanlar çok tehlikeli, müthiş bağımlılık yapıyor ve beynin biyolojisini bozuyor ve de intihara teşebbüsler burada oluyor. Antidepresanlar bunu yapıyor, cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var. 5 yaşındaki çocuklara dahi yazılmaya başlandı. Türkiye ilaç firmalarının cenneti. Türkiye’de hekimlik yok ilaç firmaları ne derse onu uyguluyorlar. Onu söylediğim için davam var. Bu yüzden 95 tane davam var”

“ACIKTIĞINIZ ZAMAN YEMEK YİYİN”

“Saat 7’den sonra bir şey yememek lazım” diyen Karatay şunları söyledi:

“Vücudumuza hücrelerimize doğal ve sağlıklı gerçek besin arz ettiğiniz zaman zaten acıkmıyoruz. Onun için acıkınca yiyin diyorum”

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