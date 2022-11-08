Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ''gelişmiş ülkelerde ekmek az yeniyor'' dedi. Gözaltına alındı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV’de Afşin Yurdakul’un sunduğu canlı yayına bağlanmış ve

"Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum.

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.

Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil.

Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo.

Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti.

Kolivar'ın sözleri üzerine bugün açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" ifadelerini kullanmıştı.

“EKMEK 7.5 TL OLABİLİR”

Diğer taraftan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bugün İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7.5 TL çıkabileceğini belirtmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul’da 7,5 TL’nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı ev tipi fiyatlardan vermezlerse ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul’daki fırınların yüzde 80’i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı.”