8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ''gelişmiş ülkelerde ekmek az yeniyor'' dedi. Gözaltına alındı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ''gelişmiş ülkelerde ekmek az yeniyor'' dedi. Gözaltına alındı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı. Kolivar'ın ifade vereceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:26
Takip Et

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ''gelişmiş ülkelerde ekmek az yeniyor'' dedi. Gözaltına alındı
+
Aa
-

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV’de Afşin Yurdakul’un sunduğu canlı yayına bağlanmış ve
"Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum.
Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.
Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil.
Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo.
Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti.

Kolivar'ın sözleri üzerine bugün açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" ifadelerini kullanmıştı.

“EKMEK 7.5 TL OLABİLİR”
Diğer taraftan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bugün İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7.5 TL çıkabileceğini belirtmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul’da 7,5 TL’nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı ev tipi fiyatlardan vermezlerse ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul’daki fırınların yüzde 80’i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı.”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Trenci
8.11.2022 17:30
Kimi göz altına alacaklarını șașırdılar'ki adam doğru söylemiş.  
 
Sivrikülah
8.11.2022 17:23
Adam doğru söylüyor, tüm araştırmalarda dünya ortalamasının 5 katı somun ekmek yeniyor bu ülkede hatta tüm ortadoğu'da, bu coğrafyalar sürünüyor bir elinde din diğerinde ekmekle,protein lazım.  
 
Havva ."Sevim kooos,adam bilimsel konuşuyordu yakalandı"🤣😢
8.11.2022 17:21
Ayyy Bizimkiler dizisi vardı sarhos adını hatırlayamadım,özür dilerim ,Rahmetli,Ruhu şaad olsun ,tam o dizilik bir konu, komik ama gulemiyoruz 😔artik  
 
TÜM YORUMLAR (22)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
2
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.