Flaş... Flaş... Türkiye Fırıncılar Başkanı Balcı'dan 'Ekmek 7.5 lira olacak' iddialarına yanıt

İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,50 TL olacak iddiasına ilişkin konuşan Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık ayında 7,50 TL olacak demesi gerçek dışıdır. Aralık ayında ekmek 5 TL'nin üzerinde olmayacak, Ocak ayında da kamuoyunda yer aldığı şekilde bir ekmek fiyatı ile karşı karşıya kalmayacağız." dedi.







"7,5 LİRA YAPACAĞIZ"

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Kolivar, "Aybaşını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğalgazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı." diye konuştu.



Kolivar ayrıca, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor." sözleri ile çok konuşulmuştu.

İLGİLİ HABERLER