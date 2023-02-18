Depremzedeler için yardım toplayan Hadise, yaşadığı duygulardan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 38 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından dünyanın çeşitli yerlerinden yardımlar gelmeye başladı. Şarkıcı Hadise de Türkiye ve Suriye için Hollanda'da düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

DEPREMZEDELER İÇİN 88 MİLYON EURO TOPLANDI

Suriye ve Türkiye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan depremlerin ardından Hollanda'da depremzedelere yardım amaçlı 2 saatlik ortak yayın yapıldı. Gecede depremzedeler için 88 milyon 921 bin 469 euro toplandı. Toplanan bağışların, kampanyayı yürüten 11 ulusal ve uluslararası STK tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin gıda, su, ilaç ve barınma ihtiyaçları için kullanılacağı vurgulandı. Hollanda Başbakanı Mart Rutte de Twitter'dan paylaştığı videoda insanları Giro555 kampanyasına katılmaya davet etti. Kampanyaya destek olmak için binlerce işletmenin o günlü hasılatını depremzedelere bağışladığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda sanat eserinin açık artırmayla satılarak gelirin Giro555 hesabına yollandığı ifade edildi.