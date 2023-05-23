Gülben Ergen ayaklarını paylaşınca şoke eden mesaj aldı

Gülben Ergen sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Güzel şarkıcı sık sık ayaklarının fotoğrafını paylaşırken gelen bir yorum ile şoke oldu.

Gülben Ergen ayaklarını paylaştıktan sonra gelen yorumlara "Ayak diye başlı başına bir konu var" yanıtını verdi. işte güzel şarkıcının meşhur ayakları

Bir takipçisi bu kareyi paylaştığı için minnetini dile getirdi.

Bir diğer takipçisi ise herkesi şaşkına uğratan sözleri söyledi:

"Ayaklarını paylaşmaktan hoşlanıyorsun sende de fetişlik var belli en beğendiğin yerin galiba ama neye yarar bu güzellikte tek başına seni öpen okşayan olmadıktan sonra Gülben, yalnız kalma artık sev sevil en güzel çağındasın kadın olarak olgun ve de dolgun..."