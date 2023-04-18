Gülben Ergen’den Seda Sayan açıklaması. Küs oldukları iddia edilmişti

Seda Sayan ve Gülben Ergen'in küs olduğu ve bir süredir konuşmadıkları iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Gülben Ergen, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.