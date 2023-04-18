Gülben Ergen’den Seda Sayan açıklaması. Küs oldukları iddia edilmişti

Seda Sayan ve Gülben Ergen'in küs olduğu ve bir süredir konuşmadıkları iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Gülben Ergen, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.

Gülben Ergen’den Seda Sayan açıklaması. Küs oldukları iddia edilmişti

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, evinden paylaşımlar yapmaya başladı.

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Sosyal medyada sık sık paylaşımlarıyla dikkat çeken Gülben Ergen, bugün takipçileriyle soru- cevap yaptı.

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Takipçilerden Ergen'e "Seda Sayan ile küs müsünüz?" sorusu soruldu.

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Gülben Ergen ise takipçinin bu sorusuna, "Yok. Dün konuştuk. Canız biz" şeklinde cevap verdi.

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Seda Sayan ise Ergen'in bu cevabını sayfasında alıntılayarak ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.

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