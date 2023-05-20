Gülben Ergen Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kaldı. "Perişan haldeyiz"

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemedi. Havalimanında mahsur kalan şarkıcı Gülben Ergen ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak "Gece yarısından beri uçak bulamıyoruz, perişan haldeyiz" dedi.

Gülben Ergen Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kaldı. "Perişan haldeyiz"

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Anaokulu açmak için Kahramanmaraş'a giden şarkıcı Gülben Ergen ise Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kaldı.

"1,5 SAAT UÇAKTA BEKLETİLDİKTEN SONRA PİSTE DÖNDÜK"

Uçuşların durdurulmasıyla İstanbul'a dönemeyen Gülben Ergen, Twitter hesabından yaşadığı mağduriyete isyan ederek "Dün gece Gaziantep Havaalanı'nda 1,5 saat uçağın içinde bekledik. Sonra güvenlik sebebiyle pistten dönüp, uçaktan indirilip havaalanında 2,5 saat bekledik. Şu an ne Gaziantep'ten ne Kahramanmaraş'tan ne Hatay'dan dönüş için yer bulamıyorum" dedi.

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"OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YAŞIYORUZ, PERİŞAN HALDEYİZ"

Yetkililere seslenerek bir açıklama beklediklerini söyleyen Ergen, "Gaziantep'te olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Dönüş uçağı bulamıyoruz ve çözüm sunan kimsemiz yok. Bu mesajı onlarca insan adına yazıyorum" ifadelerini kullandı.

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Daha sonra iptal edilen seferlerin yer aldığı bir fotoğraf yayınlayan Gülben Ergen, sözlerine şöyle devam etti: "Biz uçağa gelmesek uçağın gitme hakkı var. Neden biz yolcuların kaçta gidebileceğimiz ile ilgili bilgilendirilme hakkımız yok? Herkes Twitter'a bakıyor. Havaalanındaki personel mahcup ve ne diyeceğini bilmez halde. Tüm yolcular perişan durumdayız."


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