Gelincik tarlasından yardım çağrısı yapan Gülben Ergen tarla sahibini kızdırdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce bina da yerle bir oldu. Hatay Kırıkhan'a giden Gülben Ergen ise bir tarlaya girerek takipçilerine seslendi.

''YARALAR SARILMAYA DEVAM EDİYOR...''

Depremzedeleri ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından tarlada çektirdiği bir videoyu paylaşan Gülben Ergen, "Hatay/Kırıkhan'da bir gelincik tarlasından sesleniyorum. Bayramı bu topraklarda geçirdiğim için mutluyum. Burada herkesin umudu ve yaşama sevincini yenilemeye ihtiyacı var. Yaralar sarılmaya devam ediyor" dedi

TARLA SAHİBİNDEN TEPKİ

Ergen'in videosunu izleyen tarla sahibi ise bir video yayınlayarak sitem etti. Kendisinden izin alınmadığını söyleyen adam, "Tarla gelincik tarlası değil, tarlama kimsenin girmesini istemiyorum. Gülben Ergen bir şey paylaşmış ama burası ekin tarlası gelincik tarlası değil" diyerek tepki gösterdi.