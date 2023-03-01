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Gülben Ergen 'annem ve ben' diyerek söze başladı

Yoğun iş temposu dışında kalan zamanı ailesiyle geçirmeye çalışan ve buna dair dikkat çeken paylaşımlara imza atan Gülben Ergen, bu defa annesiyle birlikte geçirdiği zamana dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 01:39
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Annesinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Gülben Ergen milyonların duygularına tercüman oldu

Gülben Ergen 'annem ve ben' diyerek söze başladı
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Ülke olarak son derece üzücü zamanlardan geçerken, milyonlarca insanın psikolojisi de bozuk bir seyir izliyor.

Gündemi takip etmenin bir hayli zor olduğu şu günlerde Gülben Ergen de yaşadığı psikolojiyi dikkat çeken satırlarla anlattı.

Annesiyle birlikte geçirdiği zamana dair satırlarında milyonlarca Türk vatandaşının da hislerine tercüman olan Gülben Ergen şu ifadeleri kullandı:

"annem ve ben…
nasıl geçecek bu acı diye giriyoruz konuya, ikimizde göz yaşları içinde konuşmayı beceremiyoruz bi süre sonra…
isyan etmemeyi
yargılamamayı
şikayetsiz, çözüm yolları arayıp bulmayı annemden öğrendim ben…
çıkamıyoruz içinden
dönemiyoruz normalleşme mi neyse ona…

oysa aklın yolu belki çalışmakta, sosyalleşmekte, üretmekte, ki üretip ayağa kalkıp daha çok acıya derman olmakta…
olmuyor
başaramıyoruz ana kız

kalp aklı dinlemiyor…
kalp yasta
kalp yastan çıkamıyor bizde" 

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