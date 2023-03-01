Gülben Ergen 'annem ve ben' diyerek söze başladı

Ülke olarak son derece üzücü zamanlardan geçerken, milyonlarca insanın psikolojisi de bozuk bir seyir izliyor.

Gündemi takip etmenin bir hayli zor olduğu şu günlerde Gülben Ergen de yaşadığı psikolojiyi dikkat çeken satırlarla anlattı.

Annesiyle birlikte geçirdiği zamana dair satırlarında milyonlarca Türk vatandaşının da hislerine tercüman olan Gülben Ergen şu ifadeleri kullandı:

"annem ve ben…

nasıl geçecek bu acı diye giriyoruz konuya, ikimizde göz yaşları içinde konuşmayı beceremiyoruz bi süre sonra…

isyan etmemeyi

yargılamamayı

şikayetsiz, çözüm yolları arayıp bulmayı annemden öğrendim ben…

çıkamıyoruz içinden

dönemiyoruz normalleşme mi neyse ona…

oysa aklın yolu belki çalışmakta, sosyalleşmekte, üretmekte, ki üretip ayağa kalkıp daha çok acıya derman olmakta…

olmuyor

başaramıyoruz ana kız

kalp aklı dinlemiyor…

kalp yasta

kalp yastan çıkamıyor bizde"