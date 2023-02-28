Güldür Güldür oyuncularından depremzedeler için özel açıklama

Pek çok dizi ve program gibi ara verilen Güldür Güldür Show’un çalışmaları başlıyor ancak bu kez depremzedeler için duygulandıran bir bağışla.

Aralarında Doğa Rutkay, Ali Sunal, Hasibe Eren, Alper Kul, Aylin Kontente, Uğur Bilgin, Aziz Aslan, İrem Kahyaoğlu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Açelya Topaloğlu, Mahir İpek, Giray Altınok, Burak Topaloğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show, bu kez perdelerini depremzedeler için açıyor

Programın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, iki gösterisinin biletlerinin tüm gelirleri, Türkiye’yi yasa boğan ve 10 ili etkileyen afetin ardından yaraları sarmak için depremzedelere gönderilecek.

Önce 23 Şubat’ta Londra’da sahne alan Güldür Güldür Show ekibinin geceden elde edilen gelirleri ile 2 Mart’ta BKM Tiyatro’da yapılacak ikinci gösterimlerinin de tüm bilet gelirleri, afet bölgesine aktarılacak.