Gülşen'e dava açmıştı! İmam hatip mezununa mahkemeden ret

İmam hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci, eski bir konserinde bir çalışma arkadaşına yaptığı şaka yüzünden tutuklanan, kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan Gülşen’e dava açmıştı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, davaya cevap veren Gülşen'in avukatları Altın Mimir ve Emek Emre, olayın davacı Furkan Değirmenci ile alakasının olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, "Olayın davacıyla alakası yok" dedi, Gülşen'i haklı buldu, Furkan Değirmenci'nin davasını reddetti.

İmam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve daha sonra ev hapsi kararıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen'in son olarak yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

30 Nisan 2022'de Ataşehir'de konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos'ta tutuklanan şarkıcı, aralık ayında sahnelere geri dönmüştü.

