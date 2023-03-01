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  • Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu. İmam Hatip Liselilere söylediği sözler yüzünden yargılanıyordu

Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu. İmam Hatip Liselilere söylediği sözler yüzünden yargılanıyordu

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:08
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Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu

Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu. İmam Hatip Liselilere söylediği sözler yüzünden yargılanıyordu
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Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Gülşen Çolakoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu. 

Esasa ilişkin mütalaanın açıklandığı duruşmada, suça konu sözlerin kışkırtıcı, düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği belirtildi.

Gülşen’in söylediği sözün ayrımcı ve tahrik edici olduğu anlatılan mütalaada, "Bu tahrikin halkın birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu, suçu oluşturan söz ve beyanların umuma açık bir yerde sarf edildiği ve yayınlanmasının akabinde fiilin tahrik edilenler tarafından algılandığı anda suçun tamamlandığı, yine video çözümleme ve açık kaynak araştırma raporunda da belirtildiği üzere davaya konu söz ve beyanları içeren videonun birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorum ile paylaşılarak sosyal medyada gündeme geldiği." ifadeleri kullanıldı.

Duruşma savcısı mütalaada Gülşen Çolakoğlu’nun, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediğini belirterek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.  Mütalaaya karşı Gülşen’in avukatlarına savunmalarını hazırlamak için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

 

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