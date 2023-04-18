Gülşen aylar sonra ilk defa paylaştı. Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti

Konserinde imam hatip liselilere dair yaptığı şakadan sonra hakkında dava açılan ve 25 Ağustos'ta tutuklanan daha sonrasında ise tahliye edilen Gülşen, aylar sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gülşen aylar sonra ilk defa paylaştı. Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti

Cesur tarzıyla zaman zaman tepki çeken Gülşen konserinde imam hatiplilerle ilgili sözleri gündem olunca gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

gulsen-in-ifadesi-nedir-sarkici-gulsen-ifade-15211980-8850-amp.jpg

Ev hapsi de alan Gülşen daha sonra ev hapsi bitince oğlunun yanına yurt dışına çıkmıştı. Türkiye'yi terk ettiği iddiaları yalanlanan Gülşen uzun zamandır paylaşım yapmıyordu.

ev-hapsi-karari-kaldirilan-gulsen-in-ilk-konseri-istanbul-da-1063444-5.jpg

Son konserinden aylar sonra Instagram'da ilk kez paylaşımda bulunan şarkıcı, takipçilerini heyecanlandırdı.

ekran-goruntusu-2023-04-18-190146.png

Gülşen, paylaşımında "Bazı kavuşmalara az kaldı" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Gülşen'den aylar sonra Harbiye Açıkhava konseri
'Kafalarını keseriz' diyen kişi serbest kaldı. Şahan Gökbakar Gülşen üzerinden isyan etti
Büyük yıkım sonrası Gülşen bakın ne yaptı. Haluk Levent paylaştı
Gülşen'e dava açmıştı! İmam hatip mezununa mahkemeden ret
Tarkan ve Gülşen'i hedef alan Ahmet Hakan'a tokat gibi yanıt
Şarkıcı Gülşen ikinci kez hakim karşısında. Savunmayı duyan şikayetten vazgeçiyor
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu