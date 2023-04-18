Gülşen aylar sonra ilk defa paylaştı. Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti

Konserinde imam hatip liselilere dair yaptığı şakadan sonra hakkında dava açılan ve 25 Ağustos'ta tutuklanan daha sonrasında ise tahliye edilen Gülşen, aylar sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.