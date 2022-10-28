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Kırım ve Ukrayna'nın özgür sesi Gülsüm Khalilova İstanbul’da gözaltına alındı. Türkiye'ye o kadar güveniyordu ki.. Rusya şikayet etmişti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ismini duyuran Gülsüm Khalilova, Hırvatistan'ın başkenti Zagrep’ten İstanbul’a girişi sırasında gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:46
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Gülsüm Khalilova İstanbul’da gözaltına alındı: Rusya şikayet etmişti

Kırım ve Ukrayna'nın özgür sesi Gülsüm Khalilova İstanbul’da gözaltına alındı. Türkiye'ye o kadar güveniyordu ki.. Rusya şikayet etmişti
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Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgalinde yaşanan son durumları aktarmak için kamera karşısına geçerek paylaştığı videolarla gündeme gelen, Ukrayna'da yaşayan gazeteci Gülsüm Khalilova, Hırvatistan'ın başkenti Zagrep’ten İstanbul’a girişinde gözaltına alındı.

Rusya’nın Interpole yaptığı başvuru nedeniyle hakkında işlem yapılmak istenen Khalilova'nın Türkiye'ye girişine izin verildi.

GÜLSÜM KHALİLOVA KİMDİR?
Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova Kiev’de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan’da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova, bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR’nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik haberleriyle gündeme geldi.

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
28.10.2022 16:15
Krim tatarlarinin ruslardan neler çektiğini tarihde kimse unutmayacak..ruslarin bu zalim,kalpsiz olduğunu iyi bilenlerdeniz  
 
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