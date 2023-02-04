Rusya ailelerden evlatlarını aldı yerine patates soğan verdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bir yılı doldurdu. Her iki taraf da bu süre zarfında çok sayıda kayıp verdi. Yaşanan gerginlik dünya devletleri tarafından durdurulmaya çalışılsa da henüz bu konuda başarılı bir adım atılamadı.

ASKERE ALINAN EVLATLARI İÇİN PATATES VE HAVUÇ YARDIMI

Her iki ülke de bu süre zarfında aldıkları önlemlerle halkın gündelik hayattan uzaklaşmalalarına yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak Rusya'nın bu konuda attığı adım son derece dikkat çekti.

Neredeyse zorunlu bir şekilde pek çok ailenin evladını askere alan Rus yönetimi bunun karşılığında ailelere patates ve havuç dağıttı.

Savaş bölgesinden paylaşımlarda bulunan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova Rusya hükümetinin aldığı bir yardım kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Khalilova, Rusya'da “seferberlik” kapsamında orduya alınanların ailelerine yardım olarak 10 kg patates ve 10 kg havuçtan oluşan sebze setlerinin dağıtılmasına karar verildiği bilgisini paylaştı.