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Altılı Masa'nın 'Anayasa Taslağı'nın önemli maddeleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanının yetkileri önemli ölçüde kısıtlanıyor

Altılı Masa'nın, yaptığı toplantıların ve çalışmaların ardından 28 Kasım’da Ankara Bilkent Otel’de detaylarını açıklanacağı 'Anayasa Taslağı'nın önemli maddeleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 03:45
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Üzerinde çalışılan Anayasa Taslağı Altılı Masa tarafından açıklanmadan önce önemli maddeleri ortaya çıktı

Altılı Masa'nın 'Anayasa Taslağı'nın önemli maddeleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanının yetkileri önemli ölçüde kısıtlanıyor
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Altılı Masa'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı anayasa taslağı netleşmeye başladı.  28 Kasım’da Ankara Bilkent Otel’de yapılacak bir toplantıyla duyurulması planlanan 'Anayasa Taslağı'nın önemli maddeleri ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, mevcut anayasadaki 100 civarındaki madde değiştirilecek. Değişiklik yapılacak maddelerin içeriği, liderlerin daha önce ortak imza altına aldıkları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngören Bilkent Deklarasyonu ile çelişmiyor. 

Anayasa değişiklikleriyle özgürlüklerin kısıtlanmasını öngören maddeler yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılıyor.

CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ KISITLANIYOR

Anayasanın 24. maddesi laikliği düzenliyor. Bu madde üzerinde yapılan çalışmalarda, “dokunulmaması” yönündeki görüş ağırlık kazandı. Ancak bu maddeye ilişkin son karar liderlere bırakıldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bu taslakta önemli ölçüde kısıtlanıyor.

AYM'DE DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK

Taslakta Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi de yeniden düzenleniyor. Cumhurbaşkanının bu kuruma yaptığı üye atamalarındaki yetkisi kaldırılıyor. Atama yetkisinin yalnızca Türkiye Barolar Birliği kontenjanından gelen üyelerin ataması ile sınırlandırılıyor.

Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu üyelerinin atanma yetkileri Meclis’e veriliyor. Meclis’te yapılacak seçimler de “kısıtlı belirleyicilerin inisiyatifine” bırakılmıyor. Çoklu aday arasından seçim yapılması kuralı getiriliyor, katılım artırılıyor. Siyasi partiler AYM ve kurullara aday gösteremiyor. Burada, mevcut sistemden eskiye dönme yönünde bir beklenti ve eleştiri vardı. Taslakta eskinin eksikleri ve zayıflıklarının da giderilmesi hedefleniyor.

Ayrıca taslakta, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaldırılıyor. Yerine bilimsel, idari ve mali özerkliği getirilmiş üniversiteler arasında eşgüdümü sağlamayı hedefleyen bir kurul düşünülüyor.

HÜKÜMETİN DEVRİLME SÜRECİ ZORLAŞTIRILIYOR

İstikrarsızlığın gerekçesi olarak görülen ve parlamenter sistemin en çok eleştirilen konusu olan koalisyonlar konusunda iktidarın elinden bu kozun alınması için anayasada önlem getiriliyor. Buna göre anayasaya “Yapıcı kurucu güvensizlik oyu” işleniyor.

Buna göre hükümetin kurulması süreci kolay, devrilme süreci ise zorlaştırılıyor. Hükümet hakkında gensoru verebilmek için yeni hükümetin nasıl kurulacağı konusunun garanti edilmesi kuralı getiriliyor. İspanya, Almanya, Belçika gibi ülkelerde uygulanan bu yöntem, taslakta da yer alacak.

HAKİMLER KURULU VE SAVCILAR KURULU OLARAK İKİYE BÖLÜNECEK

Değişiklik öngörülen önemli alanlardan birisi de yargı. Buna göre mevcut Hakimler ve Savcılar Kurulu; Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye bölünecek. Hâkimler Kurulu’na adalet bakanı ve yardımcısının katılımı olmayacak. Bakan ve yardımcısı Savcılar Kurulu’nda yer alacak. Ayrıca yargının savunma kurumu da anayasada güçlendirilmiş bir şekilde yer alacak.

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