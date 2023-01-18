Erdoğan'a Gültekin Uysal'dan manidar 14 Mayıs yanıtı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi için 14 Mayıs’ı işaret ettiği “Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün ‘yeter’ diyecektir” sözlerine yanıt verdi.

Uysal Twitter’dan verdiği cevabında, “Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz!!! Yerli ve milli Şef’e karşı ‘Yeter söz milletindir’ diyeceğimiz bir gün olacaktır!” dedi.

Uysal daha sonra bir tweet daha atarak “Yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa #Yeter demek için, ‘Tek adam rejimi’ne #Yeter demek için 14 Mayıs’ta yine, yeniden buradayız!” dedi ve paylaşımına bir de video ekledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısındaki konuşmasında seçim tarihi için 14 Mayıs’ı işaret etti. Erdoğan, seçim tarihini eski Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Parti’nin 1950 Genel Seçimleri’ndeki seçim sloganı üzerinden işaret etti.

Erdoğan’ın ifadeleri şöyle:

“Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950’de “yeter, söz milletindir” diyerek seçime girmiş ve büyük bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün ‘yeter’ diyecektir. Söz de karar da milletindir diyerek 2023’te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini de millete bırakmak istemeyenlere rağmen Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız”

MİLLİ ŞEF UNVANI NEDİR?

10 Kasım 1938 tarihinde Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü üzerine, 11 Kasım 1938 tarihinde olağanüstü toplanan TBMM tarafından İsmet İnönü, oy birliğiyle, genç cumhuriyetin ikinci cumhurbaşkanı seçildi.

26 Aralık 1938 tarihinde toplanan CHP I. Olağanüstü Kurultayı’nda partinin “değişmez genel başkanı” seçildi ve kendine “Millî Şef” unvanı verildi.

1946’daki 2’nci Olağanüstü Kurultay’da ise İnönü’nün bu unvanı, yine İnönü’nün talebiyle kaldırıldı.