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Karamollaoğlu'ndan videolu '14 Mayıs' göndermesi: Mayıs'ta iklim değişecek

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim için 14 Mayıs tarihini işaret etmesinin ardından sosyal medya hesabından “Mayıs’ta iklim değişecek” notuyla bir video paylaştı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 05:22
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Karamollaoğlu'ndan videolu '14 Mayıs' göndermesi: Mayıs'ta iklim değişecek

Karamollaoğlu'ndan videolu '14 Mayıs' göndermesi: Mayıs'ta iklim değişecek
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmada seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından partisinin hazırladığı bir videoyu paylaşarak Erdoğan’ın açıkladığı seçim tarihine göndermede bulundu.

Karamollaoğlu’nun “Mayıs’ta iklim değişecek” notunu düştüğü videoda; ilkbahar ve doğa görüntüleriyle birlikte kuş sesleri yer alıyor.

Video, ‘Mayıs’ta iklim değişecek’ cümlesiyle sona eriyor.

Karamollaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

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