Karamollaoğlu'ndan videolu '14 Mayıs' göndermesi: Mayıs'ta iklim değişecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmada seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından partisinin hazırladığı bir videoyu paylaşarak Erdoğan’ın açıkladığı seçim tarihine göndermede bulundu.

Karamollaoğlu’nun “Mayıs’ta iklim değişecek” notunu düştüğü videoda; ilkbahar ve doğa görüntüleriyle birlikte kuş sesleri yer alıyor.

Video, ‘Mayıs’ta iklim değişecek’ cümlesiyle sona eriyor.

Karamollaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: