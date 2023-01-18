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  • Millet İttifakı Erdoğan’ın erken seçim açıklamasına ne cevap verecek. Siyaset Bilimci Barış Doster tek tek açıkladı

Millet İttifakı Erdoğan’ın erken seçim açıklamasına ne cevap verecek. Siyaset Bilimci Barış Doster tek tek açıkladı

Erdoğan’ın erken seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesini değerlendiren Siyaset Bilimci Profesör Barış Doster, “Erken seçime hayır diyerek muhalefet seçimden kaçıyor algısı oluşsun istemezler. Benim kanaatim Millet İttifakı Erdoğan’ın açıklamalarına ‘Biz yarın da hazırız bugün de hazırız’ şeklinde olacaktır” yorumunda bulundu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 18:16
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Siyaset Bilimci Barış Doster Millet İttifakı'nın Erdoğan'ın erken seçim açıklamasına ne cevap vereceğini tek tek açıkladı

Millet İttifakı Erdoğan’ın erken seçim açıklamasına ne cevap verecek. Siyaset Bilimci Barış Doster tek tek açıkladı
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grubunda yaptığı konuşmada erken seçim tarihini 14 Mayıs olarak işaret etti. Demokrat Parti’nin 1950’de seçimleri kazanmasına vurgu yapan Erdoğan, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir” ifadelerini kullandı.

6 NİSAN’A DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ
Erdoğan’ın bu açıklamaları sonrası İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Mayıslar bizimdir” açıklamasında bulunurken Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal da “Yerli ve milli Şef’e karşı ‘Yeter söz milletindir’ diyeceğimiz bir gün olacaktır!” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise dün yaptığı açıklamada, altılı masanın daha önce vurguladığı 6 Nisan tarihine dikkat çekmiş ve “6 Nisan öncesi bir erken seçime olumlu oy kullanırız. Ancak bir siyaset mühendisliği olan 6 Nisan sonrasına olumlu oy kullanmamız mümkün değil” açıklamasında bulunmuştu.

“MECLİSİN FESHİ BİR KOPUŞ OLUŞTURMAZ”
Bu açıklamaların Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı tabanında nasıl karşılık bulacağını Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster’e sorduk. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan Doster, Millet İttifakı’nın erken seçime hayır demesi durumunda Erdoğan’ın meclisi feshederek gireceği bir seçimde seçmen tabakası bağlamında Erdoğan’a olumsuz bir geri dönüşün olmayacağını belirtti. Doster, “Cumhur İttifakı’nın tabanı AKP ve MHP’li seçmenlerden oluşuyor ve bu seçmen kitlesi Erdoğan meclisi feshetti diyerek ona karşı bir tepki göstermeyecek ve bu durum Cumhur İttifakı’nda bir kopuşa neden olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Doster ayrıca kararsız seçmen üzerinde de meclis feshinin oy anlamında bir etkisini olmayacağını kararsız seçmenin oyunu ekonominin belirleyeceğine dikkat çekti.

“BİZ YARIN DA BUGÜN DE HAZIRIZ DİYECEKLER”
Erken seçim talebinde bulunduktan sonra Millet İttifakı’nın biz bu tarihi beğenmedik. Daha erkene çekin gibi bir talebin ise gerçekçi olmayacağını belirten Doster, “Bu durum Millet İttifakı seçimden kaçıyor algısı oluşturur. Muhalefet ise böyle bir algı oluşsun istemez. Benim kanaatim Millet İttifakı Erdoğan’ın açıklamalarına ‘Biz yarın da hazırız bugün de hazırız’ şeklinde olacaktır” dedi.

“TEPKİ OLABİLİR AMA OY VERMEYECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”
Millet İttifakı seçmeninde erken seçim Erdoğan’a tekrar adaylığın yolunu açıyor. Millet İttifakı buna evet dememeli şeklindeki tepkilere Doster’in cevabı, “CHP ve İYİ Parti seçmeninde bu durumu bir tepkiye neden olabilir ancak oy vermem diye bir durum söz konusu olmaz. Sandık psikolojisi bambaşkadır. Sandık önüne geldiğinde buna tepki olarak Millet İttifakı’na oy vermeyeceklerini düşünmüyorum” şeklinde oldu.

“İKTİDAR BU ATMOSFERDE SEÇİME GİTMEK İSTİYOR”
İktidarın toplu konut, EYT, vergi affı gibi ekonomiyi iyileştirmeye yönelik hamlelerin oluşturduğunu atmosferde seçime gitmek istediğini belirten Doster, “İktidar bu havanın dağılmadan seçimin olmasını istiyor. Zaten meclise gelmesi beklenen EYT düzenlemesiyle de 2 milyon 400 bin vatandaşın mağduriyetine yönelik girişimler yapılıyor” dedi.

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e
18.01.2023 18:23
yeniçağ yeni emekli olacaklara maaş artışı yüzde 18 yapmışlar bunula ilgili haber yaparmısınız  
 
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