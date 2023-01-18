18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Akşener Erdoğan’ı uykusuz bırakacak tweet attı

Akşener Erdoğan’ı uykusuz bırakacak tweet attı

Akşener, Erdoğan'ın "14 Mayıs" çıkışına "Mayıslar bizimdir!" şeklinde bir tweetle karşılık verdi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 15:43
Takip Et

Akşener'den Erdoğan’ı uykusuz bırakacak tweet

Akşener Erdoğan’ı uykusuz bırakacak tweet attı
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 18 Haziran'da yapılması planlanan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilecek iddialarının ardından flaş bir çıkış geldi.

Akşener, Twitter hesabından "Mayıslar bizimdir!" tweeti attı.



ERDOĞAN: 14 MAYIS 1950'DEN 73 YIL SONRA...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında şöyle konuşmuştu:

"Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Poyraz
18.01.2023 16:30
Rahat olun Akşener adam satmaz akp ye destek olsaydı tüm çağrılara cevap verirdi o akp genel başkan yardımcılığını reddetmiş biridir sapına kadar delikanlı kadındır oylarımız Tabiki İYİ dir  
 
Milliyetçiydim şimdi solcu oldum artık
18.01.2023 16:22
Aman ha " Yağmur Yağsın"  
 
Tozanlı
18.01.2023 16:21
Bizde İNŞAALLAH...19 mayısta bandîrmaya biner...ANKARADA' da ineriz...kısmet olursa,ozaman sòz kimin gòrürüz...seçimi bekliyoruz..  
 
TÜM YORUMLAR (13)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
1
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
2
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
3
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
4
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
5
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
6
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
7
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
﻿NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı
﻿NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı
﻿NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.