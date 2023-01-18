Akşener Erdoğan’ı uykusuz bırakacak tweet attı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 18 Haziran'da yapılması planlanan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilecek iddialarının ardından flaş bir çıkış geldi.

Akşener, Twitter hesabından "Mayıslar bizimdir!" tweeti attı.







ERDOĞAN: 14 MAYIS 1950'DEN 73 YIL SONRA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında şöyle konuşmuştu:

"Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir."