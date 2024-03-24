Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada martın ilk haftasında İstanbul Havalimanı'ndaki kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde yolcu ve kargo eşyası içine gizlenmiş, piyasa değeri 34 milyon TL olan 49 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Martta Kapıköy, Dereköy, Kapıkule gümrük kapılarında ve İstanbul Havalimanı NARKOKİM ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonlarda da 80 milyon TL değerinde 60 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Kocaeli'de 4 bin 326 adet oto parçası yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında martta Kocaeli'de de 2 operasyon gerçekleştirildi.

İlk operasyonda, Türkiye'ye gelen 2 konteyner, şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

İkinci operasyonda, şüpheli olarak değerlendirilen konteynerde yasal yükün içine gizlenmiş 123 oto motor parçası bulundu.