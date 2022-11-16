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Güneş'in yüzeyindeki yılan görüntüsünün sırrı çözüldü

Güneş yörüngesinde hareket eden Solar Orbiter adlı uydu, Güneş'in üzerinde yılana benzeyen bir yapı keşfetmişti. Bunun da videosunu paylaşan NASA, o görüntülerdeki yılanın ne olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:00
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Güneş'in yüzeyindeki yılan görüntüsünün sırrı çözüldü. Yörüngede dolaşan Solar Orbiter adlı uydu videoya almıştı

Güneş'in yüzeyindeki yılan görüntüsünün sırrı çözüldü
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Güneş hakkında bilgi vererek yörüngesinde dolaşan Solar Orbiter uzay aracının 5 Eylül'de morötesi kamerası ile tespit ettiği bir görüntülerde, Güneş yüzeyinde saniyede 170 kilometre hızla yol alan, yılan benzeri bir oluşum görüldüğü açıklandı.

Güneşin aşırı sıcak ve atmosferindeki tüm gazlar plazma formunda bulunduğunu belirtti. Yılan olarak adlandırılan bu oluşum, Güneş’in görünmez manyetik alanının bu plazmayı şekillendirmesi ile ortaya çıkmıştı. Plazma, manyetik alanlardan etkilenmektedir. ESA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Yılan formundaki plazma Güneş’in bir ucundan diğer ucuna uzanan manyetik alana paralel olarak ortaya çıkmış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

ESA konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Yılanı bu kadar ilgi çekici yapan şey, daha sonra patlayan ve uzaya milyarlarca ton plazma fırlatan aktif bir güneş bölgesinden başlamasıdır.

ESA, şu anda NASA ile ortaklaşa Solar Orbiter görevine liderlik etmektedir. Solar Orbiter, güneşin gizemli kutup bölgelerini inceleme ve yıldızımızın diski ve koronasının bu inanılmaz görüntüsü gibi benzeri görülmemiş görüntülerini yakalamak için 2020'nin başlarında fırlatıldı.

Solar Orbiter’ın tamamlayıcı Parker Solar Probe görevi tarafından yılan ve patlama hakkında toplanan veriler, bilim insanlarının güneşimizin aktivitesini ve Dünya'daki iletişim ve navigasyon sistemlerini etkileyebilecek uzay havasını nasıl ürettiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

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