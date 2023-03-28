Şenol Güneş futbolcularına kızdı: Böyle forma rekabeti olmaz

Beşiktaş, milli arada Fenerbahçe derbisi için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı takım, dün Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçını 2-0 kaybetti.
Alınan bu sonuç teknik direktör Şenol Güneş'i kızdırdı.
Fanatik'te yer alan habere göre Güneş futbolcularına; “Saha çalışmalarımız maçlara hiç yansımıyor. Böyle forma rekabeti olmaz. Bu böyle gitmemeli” dedi.
SAISS İLK 11'E
Romain Saiss, sakatlığı bulunan Tayyip Talha'nın derbiye yetişememesi durumunda derbide ilk 11'de sahada olacak.
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