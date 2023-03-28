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Şenol Güneş futbolcularına kızdı: Böyle forma rekabeti olmaz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, hazırlık maçında alınan 2-0'lık Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası futbolcularına uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:56
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Güneş'ten oyuncularına sert uyarı

Şenol Güneş futbolcularına kızdı: Böyle forma rekabeti olmaz
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Beşiktaş, milli arada Fenerbahçe derbisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takım, dün Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçını 2-0 kaybetti.

Alınan bu sonuç teknik direktör Şenol Güneş'i kızdırdı.

Fanatik'te yer alan habere göre Güneş futbolcularına; “Saha çalışmalarımız maçlara hiç yansımıyor. Böyle forma rekabeti olmaz. Bu böyle gitmemeli” dedi.

SAISS İLK 11'E
Romain Saiss, sakatlığı bulunan Tayyip Talha'nın derbiye yetişememesi durumunda derbide ilk 11'de sahada olacak.

 

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